Неужели должен грянуть новый гром, чтобы чиновник перекрестился? продолжение актуальной темы
Отрадно, когда официальные органы оперативно реагируют на запросы СМИ, стараясь как можно подробнее раскрыть поставленный вопрос. Благодарны мы и за оперативную работу Управления по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета. Желая продолжить тему, начатую в статье «Говорим об импортозамещении, и… увеличиваем импорт на 50%!!!», мы обратились в управление с рядом вопросов, на которые вскоре получили обстоятельный ответ. И, честно говоря, ответ Госкомтаможни пролил свет на новые обстоятельства, с которыми мы и решили поделиться с читателями.
Напомним вначале вкратце содержание упомянутой статьи. В ней говорилось, как вместо стимулирования местного производства наши госчиновники проявляют просто непостижимую, если не сказать халатную склонность к привлечению на рынок импортной продукции, в частности стальной арматуры. Была бы она высокого качества – еще полбеды. Но многочисленные аналитические статьи и рейды haqqin.az говорят как раз об обратном. Стройплощадки страны завалены горами арматуры сомнительного происхождения – на самом деле большая часть ее завозится из соседних стран – и опровергать этот факт никто пока не собирается.
Минэкономики, к сожалению, нам пока не ответило, а вот ответ Госкомтаможни, к сожалению, еще более углубил наш интерес к этому вопросу. Дело в том, что мы просили ответить на простой, с нашей точки зрения, вопрос: какие компании являются основными импортерами арматуры и сколько этой продукции мы завозим в страну? Но первую часть нашего запроса в Госкомитете просто отсекли, ссылаясь на коммерческую тайну?!
Ответ госкомитета гласил буквально следующее. В соответствии со статьей 16 Таможенного кодекса и прочих законодательных органов по таможенному делу поступившие в таможенные органы от госорганов и физлиц сведения могут быть использованы только для таможенных целей. А должностные лица таможенных органов не имеют права раскрывать или использовать в личных целях охраняемые законом тайны, конфиденциальные сведения. Эти тайны и конфиденциальные сведения могут быть переданы третьим лицам лишь в предусмотренных законом случаях и порядке. Именно поэтому названия импортирующих в страну арматуру компаний могут быть раскрыты лишь в предусмотренных законом случаях, так как это считается коммерческой тайной.
Мы не можем подвергать сомнению установленные в Госкомитете правила или верность интерпретации законодательных актов страны, но ответ Госкомитета проливает свет на тот факт, почему рынок может быть забит контрафактной продукцией. Выходит, что импортеры арматуры и прочей продукции не могут быть известны общественности – это однозначно вытекает из правил Госкомтаможни и обсуждению не подлежит. И мы оспаривать такие порядки не будем. Но, оставаясь инкогнито, импортеры остаются вне внимания общественности и могут диктовать на рынке свои условия.
Собственно говоря, так это в действительности и происходит. Мы в принципе законодательно спрятали импортеров в тень, чем они и пользуются для дальнейшего усиления теневой экономики. Обратимся для доказательства в таможенную статистику. В 2018 году в страну в целом было импортировано более 109 2 тыс. тонн арматуры. Причем, среди основных импортеров числятся Россия, откуда импортировано почти 68 тыс. тонн арматуры. Далее следуют Грузия, Иран, Украина, Казахстан, Турция, ФРГ и даже Индия. За 5 месяцев с начала года картина мало изменилась, в страну завезено около 39,6 тыс. тонн арматуры.
Смотришь на этот список и радуешься: Азербайджан импортирует высококачественную арматуру, за качество возводимых многоэтажек можно быть спокойным. Но специалисты быстро сбивают эту спесь. Мол, рынок переполнен дешевой арматурой. А продукция этих стран, за исключением Ирана, стоит намного дороже даже на собственном рынке. Как же ее завозят за тысячи километров в Азербайджан и продают по цене, существенно ниже себестоимости? А кто занимается столь загадочным бизнесом - безответный вопрос.
Кроме этого, необходимо навести порядок на самом рынке. Кто завозит стратегическую продукцию в страну? Есть ли у тех компаний лицензии? Позволяет ли инфраструктура импортеров с технологической точки зрения правильно принять и распределить товар на рынке?! Как регулируется соотношение между производственным потенциалом страны и необходимостью импорта? Какие антидемпинговые меры предпринимаются для защиты национального производителя? К сожалению, все эти вопросы тоже из ряда безответных.
Их имена - коммерческая тайна. А импортеры арматуры тем временем создают на местном рынке ситуацию, которая грозит разрушить основы нашей экономики. Кто-то, конечно, завозит дорогую германскую, российскую, украинскую арматуру. Но завозит явно не для продажи на рынке. Зато какие-то компании X, Y, Z, скрытые от общественности, заполонили рынок некачественной продукцией, которая раскупается из-за своей дешевизны. И если уважающие себя заказчики и стройкомпании еще избегают их покупать и использовать при строительстве своих объектов, то долго длиться такая ситуация не может. И будет Азербайджан красоваться своими высотками, в которые заложены мины замедленного действия в виде некачественной арматуры. К чему может привести такая халатность, мы уже видели на примере трагически разрушенной несколько лет назад строящейся высотки возле Госкомстата.
Неужели должен грянуть новый гром, чтобы чиновник перекрестился? Общественности по большому счету и нет дела до конкретных импортеров. Но, оставаясь лицом к лицу с чиновниками из разных госструктур, импортер может натворить такое, что потом годами не расхлебаешь. Рынок и так переполнен компаниями-однодневками с законными лицензиями, сомнительными торговцами, которые продают даже НДС. Зато никто не борется с таким безобразием, когда арматуру непонятного происхождения продают с бирками местной компании Baku Steel Company, продукция которой всегда пользуется высоким спросом благодаря своему качеству. Но кто же ее купит, когда рядом продается чуть ли не вдвое дешевле лишь внешне напоминающая арматуру продукция примитивных местных цехов и завезенная из Ирана. Откуда эта продукция, кто ее производит или завозит из соседней страны на местный рынок – это уже не просто журналистский интерес. Есть же ведь у нас структуры, которые несут ответственность за местный рынок. Таких госорганов много, но рынку от этого не легче.