Отрадно, когда официальные органы оперативно реагируют на запросы СМИ, стараясь как можно подробнее раскрыть поставленный вопрос. Благодарны мы и за оперативную работу Управления по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета. Желая продолжить тему, начатую в статье «Говорим об импортозамещении, и… увеличиваем импорт на 50%!!!», мы обратились в управление с рядом вопросов, на которые вскоре получили обстоятельный ответ. И, честно говоря, ответ Госкомтаможни пролил свет на новые обстоятельства, с которыми мы и решили поделиться с читателями.

Напомним вначале вкратце содержание упомянутой статьи. В ней говорилось, как вместо стимулирования местного производства наши госчиновники проявляют просто непостижимую, если не сказать халатную склонность к привлечению на рынок импортной продукции, в частности стальной арматуры. Была бы она высокого качества – еще полбеды. Но многочисленные аналитические статьи и рейды haqqin.az говорят как раз об обратном. Стройплощадки страны завалены горами арматуры сомнительного происхождения – на самом деле большая часть ее завозится из соседних стран – и опровергать этот факт никто пока не собирается.

Минэкономики, к сожалению, нам пока не ответило, а вот ответ Госкомтаможни, к сожалению, еще более углубил наш интерес к этому вопросу. Дело в том, что мы просили ответить на простой, с нашей точки зрения, вопрос: какие компании являются основными импортерами арматуры и сколько этой продукции мы завозим в страну? Но первую часть нашего запроса в Госкомитете просто отсекли, ссылаясь на коммерческую тайну?!

Ответ госкомитета гласил буквально следующее. В соответствии со статьей 16 Таможенного кодекса и прочих законодательных органов по таможенному делу поступившие в таможенные органы от госорганов и физлиц сведения могут быть использованы только для таможенных целей. А должностные лица таможенных органов не имеют права раскрывать или использовать в личных целях охраняемые законом тайны, конфиденциальные сведения. Эти тайны и конфиденциальные сведения могут быть переданы третьим лицам лишь в предусмотренных законом случаях и порядке. Именно поэтому названия импортирующих в страну арматуру компаний могут быть раскрыты лишь в предусмотренных законом случаях, так как это считается коммерческой тайной.

Мы не можем подвергать сомнению установленные в Госкомитете правила или верность интерпретации законодательных актов страны, но ответ Госкомитета проливает свет на тот факт, почему рынок может быть забит контрафактной продукцией. Выходит, что импортеры арматуры и прочей продукции не могут быть известны общественности – это однозначно вытекает из правил Госкомтаможни и обсуждению не подлежит. И мы оспаривать такие порядки не будем. Но, оставаясь инкогнито, импортеры остаются вне внимания общественности и могут диктовать на рынке свои условия.

Собственно говоря, так это в действительности и происходит. Мы в принципе законодательно спрятали импортеров в тень, чем они и пользуются для дальнейшего усиления теневой экономики. Обратимся для доказательства в таможенную статистику. В 2018 году в страну в целом было импортировано более 109 2 тыс. тонн арматуры. Причем, среди основных импортеров числятся Россия, откуда импортировано почти 68 тыс. тонн арматуры. Далее следуют Грузия, Иран, Украина, Казахстан, Турция, ФРГ и даже Индия. За 5 месяцев с начала года картина мало изменилась, в страну завезено около 39,6 тыс. тонн арматуры.