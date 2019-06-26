Владельцев загрязняющих Каспий объектов наказали

С целью проверки соблюдения требований природоохранного законодательства на Каспийском море сотрудниками Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана совместно с представителями Главного управления общественной безопасности МВД были проведены рейды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии.

В ходе рейдов было установлено, что в прибрежной зоне Каспийского моря в городе Сумгаит неочищенные сточные воды из центров отдыха "Дуйгу", "Лиман", "Атлантида", "Нарынгала" и "Флагман" сбрасываются в море.

В отношении владельцев указанных объектов составлены протоколы о нарушении природоохранных требований, каждый из них в качестве должностного лица оштрафован на 2500 манатов. Кроме того, в Сумгаитский административно-экономический суд подано ходатайство о приостановке деятельности названных объектов.