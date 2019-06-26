Армения в ожидании крупных поставок российского оружия и боеприпасов

Армения и Россия подпишут несколько контрактов по поставкам в Армению вооружений и боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны Давид Тоноян в интервью Общественному телевидению Армении.

Глава ведомства участвует в международной выставке "Армия 2019", которая проводится в Подмосковье В рамках мероприятия армянский министр провел встречи с руководителями ряда предприятий российского ВПК, в частности концерна "Калашников", а также "Уралвагонзавода".

По его словам, крупные поставки начнутся уже в конце этого года и начале следующего. Также ведутся переговоры по приобретению авиационной техники и вооружений.

Напомним, что Армения ранее закупила у России четыре истребителя Су-30СМ. В ближайшие годы планируется закупить еще 8 единиц этих машин.

В Баку в этой связи заявляли о низкой эффективности армянской авиации на карабахском театре военных действий.