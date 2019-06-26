Губернатором Киевской области стал бакинец Бно-Айриян

Кабинет министров Украины на закрытом заседании согласовал назначение глав восьми областных государственных администраций. Об этом сообщил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус, пишет издание Украина.ру.

После того как Зеленский подпишет соответствующий список главой Донецкой области может стать прокурор из Ужгорода, уроженец Донбасса Павел Кириенко, Закарпатской — владелец сети кондитерских из Мукачево Игорь Бондаренко, Луганской — экс-«регионал» Виталий Комарницкий, Одесской — владелец бизнеса по торговле металлоломом Андрей Андрейчиков, Херсонской — экс-замминистра обороны Юрий Гусев, Львовской — юрист, почетный консул Австрии в Западной Украине Маркиян Мальский, Киевской — бывший начальник управления европейской интеграции Минэнергетики и угольной промышленности Михаил Бно-Айриян, Черкасской — предприниматель Игорь Шевченко.

Как пишет Vesti.ua, 35-летний председатель Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян родился в Баку. Окончил школу во Львове. Затем учился в Киевском национальном университете имени Шевченко по специальности "Международные экономические отношения". Этот вуз Бно-Айриян окончил в 2007 году, последующие два года учился в России в Московском государственном институте международных отношений, где получил диплом МВА по специальности "Международный нефтегазовый бизнес». Заместитель директора "Укрэнерго" по коммуникациям и международному сотрудничеству.