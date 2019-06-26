В Азербайджане будут и коммерческие суды

Милли Меджлис на пленарном заседании сегодня принял в первом чтении поправки в закон «О судах и судьях», предусматривающие создание отдельных коммерческих судов, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Изменения подразумевают сохранение административных и создание отдельных коммерческих судов.

Коммерческие суды будут считаться судами первой инстанции, состоять из председателя и судей. Если число судей будет превышать 11 человек, то создается также должность заместителя председателя коммерческого суда.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 апреля 2019 года подписал указ «Об углублении реформ в судебно-правовой системе». В указе отмечается, что с целью упрощения процедуры обращений предпринимателей в суд и обеспечение рассмотрения дел судьями с более глубокими правовыми знаниями и опытом в области предпринимательских споров, будут созданы специализированные суды по спорам в связи с налоговыми и таможенными платежами, с уплатой сборов по обязательному государственному социальному страхованию, и других вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью.

Также в указе отмечается, что с целью, обеспечения независимости судей, необходимо совершенствования механизма по предотвращению вмешательства в деятельность судов и увеличение ответственности за подобные действия. Кроме того, предписано с целью усиления социальной защиты судей, значительно увеличить их материальное обеспечение.

Предполагается, что в рамках данных реформ число судей в Азербайджане увеличится на 200 человек – до 800.