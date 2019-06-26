Иран пригрозил США жестким ответом

Ответ вооруженных сил Ирана в случае повторного нарушения США границ страны будет жестче, чем в случае со сбитым беспилотником. Об этом сказал председатель иранского Меджлиса (парламента) Али Лариджани, сообщает агентство Tasnim.

«Для США сбитый беспилотник стал важным сигналом к тому, чтобы не нарушать границы Ирана. Если они снова пойдут на подобный шаг, ответ вооруженных сил будет еще более жестким», — цитирует его агентство.

По мнению Лариджани, «власти США получают информацию от лицемеров, поэтому их данные ошибочны». «И на основании этой информации они принимают решения в отношении Ирана», - подчеркнул председатель парламента.

Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал незаконными угрозы президента США Дональда Трампа «уничтожить» Иран, так как они запрещены Уставом ООН.