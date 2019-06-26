Тренинги для людей с нарушениями слуха от Nar

Завершился второй этап проекта «Школа обучения», реализуемого при поддержке Nar, который всегда уделяет особое внимание интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.

Так, группа из 15 человек завершила интенсивное обучение профессии повара и узнала все тонкости этой работы. Последний этап обучения в рамках совместного проекта с общественным объединением «Поддержка глухим» уже начался. В соответствии с ранее проведенным опросом начался тренинг по профессии моториста.