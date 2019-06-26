Тренинги для людей с нарушениями слуха от Nar
Завершился второй этап проекта «Школа обучения», реализуемого при поддержке Nar, который всегда уделяет особое внимание интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Так, группа из 15 человек завершила интенсивное обучение профессии повара и узнала все тонкости этой работы. Последний этап обучения в рамках совместного проекта с общественным объединением «Поддержка глухим» уже начался. В соответствии с ранее проведенным опросом начался тренинг по профессии моториста.
Особенность обучения профессии моториста заключается в том, что тренером является Бахрам Гусейнов, который работает мотористом уже 12 лет и имеет нарушение слуха 3-й степени. По его словам, несмотря на то, что во время ремонта автомобиля необходимо слышать какие-то звуки, с работой можно справляться благодаря развитой интуиции.
Проект «Школа обучения», организованный Nar, направлен на оказание помощи людям с нарушениями слуха в приобретении новых навыков и интеграции в общество. Проект также поможет людям с нарушениями слуха в вопросах трудоустройства. Первая «Школа обучения» прошла в Баку. В дальнейшем планируется продолжить проект «Школа обучения» в регионах.
Уже почти четыре года Nar организует тренинги для людей с нарушениями слуха, чтобы помочь им освоить различные профессии и трудоустроиться. Поддержка людей с физическими ограничениями и их интеграция в общество является одним из основных направлений стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar.