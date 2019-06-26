Экстренная посадка самолета в Лондоне угроза взрыва
Самолет авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения об угрозе взрыва, пишет BBC News.
Отмечается, что лайнер следовал рейсом AI191 из Мумбаи в Ньюарк (США).
В Twitter авиакомпания Air India объявила, что самолет совершил вынужденную посадку из-за сообщения о бомбе, однако вскоре твит был удален.
По информации Минобороны Великобритании, истребители «Тайфун» сопровождали самолет во время снижения. К месту посадки направлены экстренные службы.