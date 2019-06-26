Синоптики предупреждают метеозависимых людей

Так, в Баку и на Абшероне осадков не прогнозируется, северо-западный ветер днем сменится юго-западным. Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-24, днем 33-38 градусов тепла. В Баку ночью 22-24, днем 36-38 градусов.

В пятницу на территории Азербайджана будет жарко, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление опустится с 755 до 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 30-35%.

Прогнозируемый на 28 июня на Апшероне слабый ветер гилавар, а также высокая температура воздуха могут негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

На пляжах Баку и Апшерона температура воды составит от 23 до 26 градусов.

В регионах Азербайджана осадков также не ожидается, однако вечером в некоторых северных и западных районах прогнозируются грозы и дожди, возможен град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 23-28, днем 35-40 градусов выше нуля, в горах 13-18, днем 23-28 градусов тепла.