На сверхбогатого азербайджанца напали воры итальянской мафии?

Согласно информации этих СМИ, инцидент произошел 19 июня. Двое молодых азербайджанцев в 16:30 по местному времени подверглись нападению на аллее Хуана Карлоса (Paseo Juan Carlos) на Ибице. Напал на них мужчина приблизительно зо лет. Он несколько раз сильно толкнул молодого азербайджанца, который получил травмы руки. Почему ему на помощь не пришел его друг – не сообщается.

Ограбление сверхбогатого 22-летнего азербайджанца и похищение его наручных часов стоимостью 1 миллион 500 тысяч евро может быть делом рук итальянской мафии, пишут испанские СМИ, которые раскрыли некоторые подробности данного происшествия.

Азербайджанец, чьи часы похищены грабителем, был постояльцем одного из отелей в районе Вила. Сразу же после инцидента он отправился в ближайший пункт Национальной полиции Испании и подал заявление об ограблении.

Часов марки Richard Mille 50-03 McLaren F1, какие были похищены у азербайджанца, всего в мире 75 экземпляров. Их отличает сверхмалый вес - менее 40 граммов, чего удалось добиться благодаря углепластиковому корпусу и механизму из титана, а также материалу Graph TPT. Этот революционный наноматериал в 200 раз прочнее стали, при этом в 6 раз легче ее.

Создателей хронографа вдохновили машины команды McLaren «Формулы-1», что отражено в названии.

В часах установлен уникальный мануфактурный механизм с турбийоном и сплит-хронографом. В его конструкции используется 43 камня, он работает с частотой 21,600 колебаний в час, запас хода 70 часов.

Испанские СМИ пишут, что за последние недели отдел по борьбе с насильственными преступлениями Национальной полиции на Ибице арестовал несколько человек, которые связаны с группой преступников, специализирующихся на похищении дорогих часов. Так, 9 июня был арестован 50-летний неаполитанец, который возглавлял банду, занимающуюся похищением дорогих часов у отдыхающих здесь туристов.

Агенты полиции за последние несколько недель зарегистрировали пять фактов ограбления. Однако все пять похищенных в общей сумме стоят гораздо дешевле хронографа, который похищен у молодого азербайджанца. Их суммарная стоимость составляет всего 150 тысяч евро.

Через несколько дней после ареста неаполитанца спецагенты полиции арестовали трех арабов. Предположительно, именно они непосредственно грабили туристов. Испанские СМИ пишут, что бизнес по похищению дорогих часов на элитарных курортах Европы контролируют неаполитанская и калабрийская мафии. Однако в последние годы с ними стали конкурировать французские группировки выходцев из Алжира и Марокко.