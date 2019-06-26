Специальные скидки по кредитам Межбанка

Международный банк Азербайджана объявил о новой кредитной кампании по случаю начала летнего сезона, в рамках которой владельцы зарплатных и пенсионных карт банка смогут получить наличный кредит по годовой процентной ставке от 18% на сумму до 15 000 манатов без поручителя.

Банк подготовил специальные скидки для клиентов, которые впервые получают кредиты в Международном банке Азербайджана. В дополнение к низким процентным ставкам долгосрочное погашение кредита позволяет клиентам сократить ежемесячные платежи и погасить свои ежемесячные задолженности без каких-либо затруднений.