Специальные скидки по кредитам Межбанка
Международный банк Азербайджана объявил о новой кредитной кампании по случаю начала летнего сезона, в рамках которой владельцы зарплатных и пенсионных карт банка смогут получить наличный кредит по годовой процентной ставке от 18% на сумму до 15 000 манатов без поручителя.
Банк подготовил специальные скидки для клиентов, которые впервые получают кредиты в Международном банке Азербайджана. В дополнение к низким процентным ставкам долгосрочное погашение кредита позволяет клиентам сократить ежемесячные платежи и погасить свои ежемесячные задолженности без каких-либо затруднений.
Преимущества кампании
Сумма кредита – до 20 000 манатов
Срок выдачи кредита – до 60 месяцев
Годовая процентная ставка –начиная с 18%
Кредиты до 15 000 манатов выдаются без поручителя.
Кампания действительна по 30 августа.
Кредит наличными на различные нужды можно получить во всех филиалах МБА. Достаточно обратиться в ближайшие филиалы банка, предъявив удостоверение личности и зарплатную карту. Также можно подать заявление на получение кредита, просто отправив последние 8 цифр номера зарплатной карты на короткий номер 8937. Кроме того, заявку на выдачу кредита можно оформить в мобильном приложении IBAm, или же у стендов МБА в торговых центрах 28 Mall и Ganjlik Mall. Для получения более детальной информации о кампании клиент может позвонить в Информцентр по номеру 937.