Грузия отказалась спасать лари

В банке пояснили, что резкое снижение курса выполняет роль нивелирующего шок механизма. Чем быстрее произойдет корректировка обменного курса, тем меньшим будет негативное влияние на экономику страны и меньшее обесценение лари потребуется для борьбы с шоком.

Национальный банк Грузии отказался поддерживать курс нацвалюты за счет продажи резервов. Об этом сообщается на сайте регулятора, пишет «Лента.ру».

Продажа Нацбанком иностранной валюты в такой период только отсрочит коррекцию валютного курса, усугубит кризис и в конечном итоге спровоцирует более сильный обвал курса. Регулятор подчеркнул, что именно наличие адекватных валютных резервов обеспечивает экономике стабильность.

Центробанк страны также оценил потери экономики Грузии от сокращения туристического потока из России. По данным регулятора, речь идет о 200-300 миллионах долларов до конца 2019 года.

26 июня сообщалось, что курс лари снизился на 2,5 процента, что стало абсолютным минимумом для грузинской валюты. Это произошло после того, как Россия запретила полеты отечественных авиакомпаний в республику. Затем запрет распространился на грузинских перевозчиков, летающих в Россию.