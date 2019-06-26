В «Ренессанс Палас» всё у вас под рукой!
Расположенный в Ясамальском районе Баку жилой комплекс «Ренессанс Палас» (проект компании AS Group) по инфраструктуре, качеству и другим стандартам создан в соответствии с требованиями премиум-класса. В строительстве комплекса наряду с качеством взяты за основу комфорт, безопасность жителей.
Объекты, эксплуатация которых предусмотрена на первых двух этажах комплекса (рестораны, кафе, фитнес-залы, детские сады, салоны красоты, медицинские центры и т.д.), будут служить удобству жильцов. Приблизив объекты, необходимые для повседневной жизни, мы дали возможность нашим жильцам экономить свое время. Таким образом все проживающие здесь смогут удовлетворять свои ежедневные потребности не покидая пределов жилищного комплекса.
Жилищный комплекс расположен на трех гектарах, из которых 1,6 гектара составляет закрытый парк. «Ренессанс Палас» является жилым комплексом с самым большим паркингом в столице, включающим 120 наземных и 1500 подземных парковочных мест.