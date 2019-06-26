До ноября 2020 года, когда Америка будет голосовать за двух финалистов президентской гонки, целых полтора года. Еще остается двести дней до первых праймериз, предварительного голосования за партийных кандидатов, которое по традиции пройдет в штате Айова. Но в среду 26 июня десять претендентов на президентский пост от Демократической партии уже провели первые дебаты в Майами, штат Флорида.

Так рано президентская гонка еще не начиналась. Для сравнения, в прошлый раз первые дебаты между кандидатами-демократами прошли только в октябре 2015 года, то есть на три месяца позже нынешнего графика. Однако ситуация в Демократической партии, до сих пор не отошедшей от поражения Хиллари Клинтон, требует большего времени, чтобы собраться с мыслями, чувствами и точнее срезонировать с настроениями избирателей.

Дебаты организовали и демонстрировали телеканалы NBCNews и MSNBC. В первом круге дебатов приняло участие десять кандидатов, еще десять встретятся на следующий день. Эти двадцать человек прошли предварительный отбор по уровню их поддержки в национальных опросах. Пять из заявивших о своих амбициях в их число не попали. Собственно, лишь семеро из двадцати пяти имеют пока поддержку выше двух процентов.

Ожидается, что телевизионная аудитория у этого политического шоу будет около 9 миллионов зрителей, но главные зрители пока не избиратели, а потенциальные доноры и политические эксперты, которые оценивают «электобилити» - степень избираемости того или иного кандидата и прикидывают, на кого имеет смысл сделать ставку. Для уже обозначившихся лидеров важно подтвердить свой лидерский уровень, «андердогам», мало раскрученным претендентам, ворваться в число заметных кандидатов.

Первые дебаты в Майами были показательны в этом отношении. Из фаворитов в них принимала участие только сенатор Элизабет Уоррен, она сейчас на третьей позиции по опросам. Сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден, занимающие первые строчки, выступят на следующий день. Уоррен, по оценке наблюдателей, подтвердила свой высокий лидерский уровень, но и сенсации не произвела, так что основное внимание теперь к выступлению ее главных конкурентов.