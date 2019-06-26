Рекордный старт новых президентских выборов в США наш комментарий
До ноября 2020 года, когда Америка будет голосовать за двух финалистов президентской гонки, целых полтора года. Еще остается двести дней до первых праймериз, предварительного голосования за партийных кандидатов, которое по традиции пройдет в штате Айова. Но в среду 26 июня десять претендентов на президентский пост от Демократической партии уже провели первые дебаты в Майами, штат Флорида.
Так рано президентская гонка еще не начиналась. Для сравнения, в прошлый раз первые дебаты между кандидатами-демократами прошли только в октябре 2015 года, то есть на три месяца позже нынешнего графика. Однако ситуация в Демократической партии, до сих пор не отошедшей от поражения Хиллари Клинтон, требует большего времени, чтобы собраться с мыслями, чувствами и точнее срезонировать с настроениями избирателей.
Дебаты организовали и демонстрировали телеканалы NBCNews и MSNBC. В первом круге дебатов приняло участие десять кандидатов, еще десять встретятся на следующий день. Эти двадцать человек прошли предварительный отбор по уровню их поддержки в национальных опросах. Пять из заявивших о своих амбициях в их число не попали. Собственно, лишь семеро из двадцати пяти имеют пока поддержку выше двух процентов.
Ожидается, что телевизионная аудитория у этого политического шоу будет около 9 миллионов зрителей, но главные зрители пока не избиратели, а потенциальные доноры и политические эксперты, которые оценивают «электобилити» - степень избираемости того или иного кандидата и прикидывают, на кого имеет смысл сделать ставку. Для уже обозначившихся лидеров важно подтвердить свой лидерский уровень, «андердогам», мало раскрученным претендентам, ворваться в число заметных кандидатов.
Первые дебаты в Майами были показательны в этом отношении. Из фаворитов в них принимала участие только сенатор Элизабет Уоррен, она сейчас на третьей позиции по опросам. Сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден, занимающие первые строчки, выступят на следующий день. Уоррен, по оценке наблюдателей, подтвердила свой высокий лидерский уровень, но и сенсации не произвела, так что основное внимание теперь к выступлению ее главных конкурентов.
Не всем участникам удалось справиться с задачей. Бывшего конгрессмена Джона Делани критикуют, дескать, он больше походил на слушателя, чем на участника. Зато выделяют за активность сенатора Кори Букера. При жестком регламенте в одну минуту ответа на вопрос и полминуты на реплику, он умудрился, по подсчету New York Times, говорить суммарно 11 минут и шесть секунд, больше всех. О том, что ему удалось обратить на себя внимание, говорит и статистика Google: во время дебатов американцы чаще всего искали в сети именно его фамилию. На втором месте – Тулси Габбард, конгрессмен от Гавайев, все время подчеркивавшая свой боевой опыт в Ираке и заявившая, что она была бы лучшим главнокомандующим, чем Дональд Трамп.
Тема отношения к действующему президенту была сквозной на дебатах, такой она останется и на всю кампанию. По сути, демократам нужно определиться, кто будет противостоять в 2020 году Дональду Трампу. Республиканцы так и не пошли на внутрипартийную дискуссию, никто не бросил вызов беспрецедентному главе Белого дома, и именно он будет представлять их в президентской кампании, несмотря на все многочисленные скандалы, связанные с его именем.
Пока по опросам лидирует многоопытный Джо Байден, соратник Барака Обамы. Причем лидирует не только среди демократов, но и при замерах его поддержки по сравнению с Дональдом Трампом: его нынешний отрыв около 10%. Но тут следует напомнить, что у Хиллари Клинтон тоже был постоянный большой отрыв в гонке 2016 года, а конечный результат был не в ее пользу.
Следует помнить, что Байдену 76 лет, он старше Трампа на три года. Остальные претенденты от демократов тоже далеко не молоды: Берни Сандерсу тоже 76, Элизабет Уоррен 71 год. Более молодое поколение американских политиков пока никак не может выйти на убедительные лидерские позиции. Демократические праймериз дают такой шанс, и их интрига, удастся ли кому-либо воспользоваться, или по-прежнему политику самой могущественной страны мира будут определять люди, родившиеся в середине прошлого века.