Наплыв гостей в Black Star Burger в Баку «Такого мы не ожидали»; фото; видео
Открывшийся на прошлой неделе в Баку филиал всемирно известной сети ресторанов Black Star Burger с первого дня своего функционирования столкнулся с большим наплывом посетителей, что стало неожиданностью для персонала заведения.
По словам директора ресторана Ифтихара Пашаева, со дня технического открытия количество посетителей не уменьшается: «Конечно, это очень радует нас. Но мы пока что работаем в тестовом режиме, и потому такой большой наплыв гостей стал для нас неожиданным. Официальное открытие состоится 16 июля на площади Фонтанов. Поэтому хотим сообщить нашим гостям, что недочеты в нашем обслуживании связаны с техническим открытием. Наш персонал усиленно старается угодить гостям нашего заведения».
В официальном открытии ресторана примет участие известный российский рэпер Тимати.
Инициаторами открытия одного из всемирно известных ресторанов быстрого питания Black Star Burger в Баку стали известный бизнесмен Бабек Исмаилов и спортсмен Забит Самедов.