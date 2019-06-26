Умер президент Туниса обновлено 17:29
Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси скончался в возрасте 92 лет, сообщает газета Daily Sabah.
Ранее СМИ сообщали, что президента Туниса доставили в военный госпиталь из-за серьезного заболевания.
Эс-Себси был президентом Туниса с конца 2014 года. Недавно он объявил, что не будет участвовать в президентских выборах в ноябре, так как страной должен управлять более молодой человек.
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Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси госпитализирован в связи с резким ухудшением самочувствия. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.