Департамент торговли и услуг Исполнительной власти города Баку с сегодняшнего дня приступил к мониторингу пляжей столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Согласно информации, сотрудники департамента сначала посетили пляж на Шихово. На пляже они побывали в 9 разных местах отдыха, были демонтированы все двери и шлагбаумы, а также таблички с ценами. В то же время предпринимателей предупредили, что доступ к пляжным зонам бесплатный, а они могут брать деньги с граждан только за предоставленные услуги.

Отмечается, что правила, предусматривающие бесплатный вход на пляжи, не касаются частных пляжей.

Напомним, что 25 июня haqqin.az в статье «Только в Азербайджане: «Окунуться в Каспий стоит 5 манатов» поднял проблему незаконных поборов на бакинских пляжах. Надеемся, что Исполнительная власть Баку проверит все пляжи и объекты, указанные в данной статье, и наведет порядок в данной сфере.