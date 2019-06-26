Суд отказался арестовывать соратника Саакашвили
Тбилисский городской суд отказался арестовывать депутата грузинского парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия, обвиняемого в организации беспорядков на митинге 20 июня, передает Интерфакс.
Оппозиционера отпустили под залог в 30 тысяч лари. Очередное заседание по этому делу состоится 16 августа.
Решение суда было встречено аплодисментами десятков сторонников Мелия в зале суда.
Накануне парламент временно лишил Мелия депутатской неприкосновенности, чтобы прокуратура смогла начать против него уголовное преследование.
Депутата от оппозиционного "Единого национального движения" обвиняют в организации и участии в беспорядках в Тбилиси перед зданием парламента 20 июня, когда большая толпа демонстрантов вместе с депутатом Мелия пыталась прорвать кордон полицейских и ворваться в здание парламента.