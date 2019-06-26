МВФ: Экономика Азербайджана восстанавливается

«Экономика Азербайджана постепенно восстанавливается после пережитых шоков, в последние месяцы также было реализовано большое количество социальных мер. Поэтому мы считаем, что ненефтяная экономика Азербайджана в 2019-2020 годах будет в среднем расти на 2,7% в год», - передает слова Тамириса Интерфакс-Азербайджан.

Экономика Азербайджана постепенно восстанавливается после пережитых шоков. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Баку заявила глава миссии Международного валютного фонда в Азербайджане Наталья Тамириса.

Глава миссии МВФ отметила, что по итогам 2019 года в целом рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 2,7%, в последующие годы экономический рост будет в интервале 2,1%-2,5%.

По ее словам, среднегодовая инфляция в Азербайджане текущем и следующем году составит в среднем 3,3% в год.

«В текущем году мы также ожидаем увеличения добычи нефти в Азербайджане и поэтому ожидаем некоторого роста нефтяной экономики, который затем сменится спадом в следующие годы. Рост нефтяной экономики в текущем году также позволяет нам ожидать профицита сводного бюджета на уровне 5,8% от ВВП, а профицит счета текущих операций прогнозируется на ближайшие годы на уровне свыше 10% ВВП", - сказала Тамириса.

По ее словам, правительство страны должно продолжить политику консолидации бюджета. «На наш взгляд, решение Центробанка Азербайджана снизить учетную ставку является успешным шагом», — отметила она.