Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой вернуть удерживаемых в России украинских моряков.

«Хочу обратиться к президенту Путину. У нас у всех есть дети. Верните детей родителям», - передает слова главы украинского государства ТАСС.

Также Зеленский заявил, что МИД страны не согласовывал с ним ноту в адрес России по украинским морякам: «Я узнаю информацию про наши международные шаги из интернета. Я говорю о ноте, которую мы получили от РФ о возвращении наших моряков и о нашей ответной ноте, которую отправил МИД. Я вам объясню простым, не юридическим языком, что происходит. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины».