Ильхам Алиев выделил деньги Бакинской мэрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о материальном обеспечении ряда мероприятий, которые Исполнительная власть города Баку осуществит в связи с объявлением 2019 года в Азербайджане Годом Насими. Об этом сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, для материального обеспечения мероприятий, которые Исполнительная власть города Баку осуществит в рамках Года Насими, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджана Исполнительной власти города Баку будет выделен один миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.