В России призвали закрыть границу с Грузией

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев призвал запретить денежные переводы в Грузию и импорт грузинского вина в РФ.

"Мы должны дать им жесткий ответ, уже был дан ответ, но надо пойти дальше, чтобы они почувствовали, что нам нельзя плевать в лицо: закрыть границу, запретить переводы с территории РФ на территорию Грузии и, конечно, запретить продажу грузинского вина. Может быть, пойти еще дальше, но пока только экономически", - цитирует Интерфакс российского депутата.

"Мы считаем, что Грузия должна почувствовать холодный воздух санкций со стороны России", - добавил парламентарий.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. На следующий день Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ будут приостановлены с 8 июля.