Создано эффективное средство против рака

Исследователи из Университета штата Орегон разработали новый метод уничтожения раковых клеток с помощью магнитных наночастиц, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Наночастицы вводятся в опухоль, после чего подвергаются воздействию переменного магнитного поля. В результате частицы нагреваются до температуры свыше 38 градусов Цельсия, а раковые клетки гибнут, пишет Лента.ру.

Однако для некоторых типов злокачественных новообразований (рак простаты или яичников) прямая инъекция невозможна, поэтому наночастицы вводят в вену или брюшную полость.

Ученые создали новый тип частиц, которые при системном введении в организм в приемлемых дозах достаточно хорошо накапливаются в опухоли. Для этого исследователи объединили наночастицы оксида железа в шестиугольные конгломераты с добавлением кобальта и марганца. Их помещали внутрь биоразлагаемой оболочки, после чего испытали на мышиной модели рака яичников.