В Грузии расстреляли азербайджанца

В Грузии в селе Гараджалар (район Телави), где компактно проживают азербайджанцы, выстрелом из огнестрельного оружия убит 40-летний мужчина, сообщает Report.

По словам местных жителей, убитый не проживал в Грузии. Несколько дней назад он приехал в село навестить мать.

Отмечается, что причиной убийства стал давний конфликт. Правоохранительные органы района по горячим следам задержали Фейзуллу Мамедова, подозреваемого в убийстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" УК Грузии.