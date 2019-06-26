Азербайджанский борец не выйдет на финал против "Русского танка"

Травма, полученная во время полуфинальной схватки, не позволит ему выйти на финальный поединок против знаменитого Абдулрашида Садулаева по прозвищу "Русский танк".

Таким образом, в этом весе у нас будет серебряная медаль. Золото сегодня может завоевать Гаджи Алиев (65 кг), соперником которого в финале будет грузинский спортсмен.