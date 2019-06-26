Посол США написал письмо семье Эльчибея

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер написал письмо детям экс-президента Абульфаза Эльчибея - Чилянай Самедбейли и Эртургуту Алиеву, в котором выразил соболезнования в связи с кончиной их матери и вдовы Абульфаза Эльчибея Халимы Алиевой, сообщает Report.

"Новость о смерти вашей матери меня глубоко потрясла. Я знаю, что это тяжелая утрата. Позвольте в этот сложный для вашей семьи момент от своего имени и от имени посольства США выразить соболезнования вам и вашей семье. Наши мысли и молитвы с вами", - говорится в письме.

Вдова Абульфаза Эльчибея Халима Алиева скончалась в Турции 14 июня в возрасте 67 лет.