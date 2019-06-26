МВФ торопит Азербайджан с приватизацией Межбанка

«Приватизация МБА является очень важной задачей, так как данный шаг позволит усилить конкуренцию в банковском секторе Азербайджана», - заявила Тамириса, по словам которой, реструктуризация активов банка была достаточно сложным процессом и она практически завершена.

Международный валютный фонд рекомендует правительству Азербайджана ускорить процесс приватизации крупнейшего банка страны – ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА), сказала сегодня на пресс-конференции в Баку глава миссии МВФ по стране Наталья Тамириса.

«Идет заключительный этап работ по созданию новой бизнес-модели банка и подготовке к его приватизации. Советуем быстрее начать данный процесс», - подчеркнула глава миссии МВФ в Азербайджане.

Говоря о текущей ситуации в банковском секторе Азербайджана, Тамириса отметила, что, несмотря на восстановление сектора, необходимо продолжать мероприятия по его оздоровлению и повышению устойчивости.

Ранее министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что считает приватизацию МБА в 2019 году маловероятной.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.