Вся Франция встала на защиту азербайджанца Гадира Бабаева наши за бугром
Во французском Руане вмешательство всей французской общественности, СМИ и даже местных парламентариев позволило предотвратить депортацию 21-летнего Гадира Бабаева – студента местного университета, пишет Le Parisien.
Согласно информации издания, Гадир Бабаев приехал из Азербайджана 15 лет назад. Французские власти постоянно продлевали его вид на жительство с 2004 года, когда он в шестилетнем возрасте приехал в страну. Проблемы у молодого азербайджанца начались 31 января этого года. Префектура в Руане потребовала у него копию паспорта. Паспорт на Гадира, который имела его мать на тот момент уже был недействительным.
«И хотя у Гадира были на руках другие документы, такие как свидетельство о рождении, префектура потребовала у него предъявить паспорт, который молодой человек мог получить лишь вернувшись в Азербайджан и отслужив в армии. А это немыслимо для молодого человека неговорящего по-азербайджански и смутно помнящего родину», - пишет издание.
Издание пишет, что несколько посещений префектуры и даже обращение в административный суд не помогли молодому человеку в решении его проблем. Поняв, что он может лишиться обучения в университете, стипендии и социальной помощи, Гадир попросил помощь в социальных сетях.
«В Руане соцсетям удалось мобилизовать всех – журналистов, политиков и простых граждан. С молодым азербайджанцем сразу связались два депутата от Руана. Они изучили его проблему и поддержали усилия молодого человека», - пишет издание.
Усилия политиков и общественности принесли результат – Гадира Бабаева вызвали в префектуру и сказали, что ему не надо предъявлять паспорт, так как свидетельства о рождении вполне достаточно, чтобы подтвердить его личность. В префектуре молодому человеку предоставили справку, которая позволит ему к концу нынешнего лета получить 4-летний вид на жительство.
Также Гадиру снова будут выплачивать социальную помощь в размере 555 евро, которой он был лишен из-за проблем с документами.
Депутат национального собрания Франции от Руана Дэмиен Адам говорит, что пример Гадира Бабаева показывает, насколько тяжело «пройти по административным маршрутам во Франции».
Издание пишет, что сейчас Гадир Бабаев собирает документы необходимые для получения гражданства Франции.