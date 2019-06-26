Согласно информации издания, Гадир Бабаев приехал из Азербайджана 15 лет назад. Французские власти постоянно продлевали его вид на жительство с 2004 года, когда он в шестилетнем возрасте приехал в страну. Проблемы у молодого азербайджанца начались 31 января этого года. Префектура в Руане потребовала у него копию паспорта. Паспорт на Гадира, который имела его мать на тот момент уже был недействительным.

«И хотя у Гадира были на руках другие документы, такие как свидетельство о рождении, префектура потребовала у него предъявить паспорт, который молодой человек мог получить лишь вернувшись в Азербайджан и отслужив в армии. А это немыслимо для молодого человека неговорящего по-азербайджански и смутно помнящего родину», - пишет издание.

Издание пишет, что несколько посещений префектуры и даже обращение в административный суд не помогли молодому человеку в решении его проблем. Поняв, что он может лишиться обучения в университете, стипендии и социальной помощи, Гадир попросил помощь в социальных сетях.

«В Руане соцсетям удалось мобилизовать всех – журналистов, политиков и простых граждан. С молодым азербайджанцем сразу связались два депутата от Руана. Они изучили его проблему и поддержали усилия молодого человека», - пишет издание.

Усилия политиков и общественности принесли результат – Гадира Бабаева вызвали в префектуру и сказали, что ему не надо предъявлять паспорт, так как свидетельства о рождении вполне достаточно, чтобы подтвердить его личность. В префектуре молодому человеку предоставили справку, которая позволит ему к концу нынешнего лета получить 4-летний вид на жительство.