Двойной теракт в Тунисе: есть жертвы

Сегодня в столице Туниса прогремели два сильных взрыва. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Первый взрыв произошел на центральном проспекте Хабиба Бургибы, в нескольких сотнях метров от посольства Франции и здания МВД. По другим данным, взрывное устройство было приведено в действие на примыкающей к проспекту улице Шарля де Голля. Теракт совершила женщина-смертница. Целью атаки была патрульная машина полиции. По словам очевидцев, после этого взрыва была слышна стрельба.

Второй взрыв произошел около гаража на парковке Национального контртеррористического управления. Там также подорвал себя смертник. Местные СМИ сообщают, что он не смог пройти в здание и совершил самоподрыв на стоянке, где могли находиться люди.

По предварительным данным, в результате атак один полицейский погиб, еще не менее четырех человек пострадали.