27 июля в Брюсселе начала работу 133/134 сессия Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации (ВТамО). Сессия проходит в штаб-квартире организации. Азербайджан в работе сессии представляет делегация, возглавляемая председателем Государственного таможенного комитета генерал-лейтенантом таможенной службы Сафаром Мехтиевым, сообщает пресс-служба ГТК.

Совет таможенного сотрудничества, являющийся высшим органом ВТамО, на сессиях, проходящих ежегодно, принимает решения о деятельности организации и предстоящих задачах, и утверждает стратегический план на следующий год. Также в ходе сессии проходят выборы председателя Совета, его заместителя, членов Политической комиссии, членов Финансового комитета и других.

В первый день работы сессии был принят порядок работы сессии и утверждены протоколы предыдущих сессий. Председатель Совета и генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия заслушал отчеты о деятельности организации.

Затем прошло обсуждение политических тем, были приняты решения по вопросам, поднятым в ходе 80 и 81 сессий Политической комиссии. Также до сведения участников мероприятия были доведены отчеты по проделанной работе по Пакету экономической конкуренции, Пакету контроля и правовой защиты, Пакету доходов, в том числе отчеты Рабочей группы по использованию дополнительных языков во Всемирной таможенной организации и отчеты о заседаниях Консультативной группы по частному сектору.

После обсуждения политических вопросов были проведены региональные групповые консультации. Сначала прошли консультации между руководителями таможенных служб Европы, Восточной, Южной и Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, а затем Дальнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии и островов Тихого океана, Западной и Центральной Африки, Южной Америки, Северной Америки, Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

После консультаций были проведены обсуждения по вопросам Гармонической системы, включая оценку деятельности и продолжение диалога со Всемирным банком.

В ходе обсуждения технических вопросов были представлены отчеты заместителя генерального секретаря ВТамО Рикардо Тревиньо по усилению потенциала, а также Комитета по усилению потенциала и подкомитета по профессиональной этике.

После отчетов были заслушаны кандидаты на пост главы Управления по надзору и повышению квалификации Всемирной таможенной организации, а затем была проведена встреча глав делегаций.

Сессия продлится до 29 июня.