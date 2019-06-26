Фархад Ахмедов опровергает: «Ограбили не моего сына»

Сначала в соцсетях, а затем в СМИ распространилась информация о том, что сверхбогатый молодой азербайджанец – сын высокопоставленного чиновника. Однако вскоре эта информация была решительно опровергнута. Тогда местная желтая пресс нашла «истинного владельца» роскошных часов – стали утверждать, что часы стоимостью в полтора миллиона евро похитили у сына российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова.

Отметим, что ни испанские, ни британские СМИ не называли имя богатого азербайджанца, так как полиция не раскрывала имя потерпевшего. Отмечалось лишь то, что этот молодой человек – азербайджанец, который был ограблен, когда отдыхал вместе со своим другом-соотечественником.

Мы связались с Фархадом Ахмедовым, чтобы уточнить соответствует ли действительности стремительно тиражируемая в СМИ и соцсетях информация о том, что жертвой преступления стал его сын. Российский миллиардер заявил, что упоминание имени его сына в связи с похищением дорогих часов – это «примитивная попытка скрыть истинное имя пострадавшего».

«Примитивная попытка пустить общественное внимание, которое несомненно привлечет к себе этот казус, по сложному следу, с целью вывести из-под удара истинного «потерпевшего».

Меня лично расстраивает не навет на имя мое и сына — это как раз смешно. Что воистину печально — это уровень коррумпированности национального чиновничьего класса – «слуг народа» - на руках отпрысков которых болтаются часы стоимостью в бюджет строительства двух - трех домов престарелых. И уровень непрофессионализма и беспринципности желтого сегмента национальных медиа», - заявил Фархад Ахмедов.

Законный представитель Фархада Ахмедова Наиль Шахвердиев от имени бизнесмена послал в СМИ опровержение. В нем опровергается утверждение интернет-порталов о том, что эти часы принадлежат сыну Фархада Ахмедова. В опровержении заявляется о том, что ни у Фархада Ахмедова, ни у его сына нет наручных часов Richard Mille 50-03 MCLaren F1. И эти часы никак не могли быть похищены у сына Фархада Ахмедова.

«Ни я, ни мои дети не пользуются наручными часами», - говорится в заявлении, распространенном от имени бизнесмена.