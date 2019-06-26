Цены на нефть перешли к росту: Brent – выше $66

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в четверг после изначального снижения, обусловленного заявлениями президента США Дональда Трампа о возможности введения дополнительных пошлин на китайские товары.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,05 (0,08%) - до $66,54 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,12 (0,2%) - до $59,5 за баррель.

Участники рынка ждут начала саммита G20 в Осаке, в ходе которого должна состояться встреча лидеров США и Китая.