Азербайджанские гимнасты в финале Евроигр
Азербайджанские гимнасты Марина Некрасова и Иван Тихонов вышли в финалы Европейских игр в Минске.
Сегодня в квалификации Тихонов набрал 79,999 балла и занял 13-е место, пробившись в число 18-ти финалистов в многоборье. Финал в этом виде программы состоится 29 июня.
Марина Некрасова сделала ставку на опорный прыжок и вышла в финал в этом виде, получив от судей 14,116 балла и показав в квалификации второй результат.
30 июня у Марины будет хороший шанс завоевать медаль.