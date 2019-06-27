Премьер Грузии: «Мы стремимся сохранить поток российских туристов»

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что страна работает над тем, чтобы турпоток из России не был сокращен, передает РИА Новости.

«Кратковременный план таков, что мы должны суметь своевременно урегулировать возникшие проблемы. Мы должны обеспечить, чтобы доход наш не был уменьшен. Мы работаем по всем направлениям, в том числе, чтобы количество туристов из России не было сокращено», - заявил Бахтадзе.

Премьер добавил, что у правительства существует два плана - краткосрочный, который нацелен на урегулирование всех возникших за последнее время проблем, и долгосрочный, который подразумевает интеграцию, в том числе туристического сектора в мировую экономику. По его словам, самые полезные советы поступают из частного сектора.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.