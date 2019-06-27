Гаджи Алиев: «Этот грузин несколько раз побеждал меня, но сегодня я не оставил ему шансов»

«Конечно, я очень рад, что победил. На этот раз на Европейских играх я завоевал золото. Самым важным соперником был грузин Владимир Хинчегашвили, которому я несколько раз проигрывал. Проиграл я ему и на Олимпиаде в Рио.

Но на этот раз я взял у него реванш. Смог преодолеть этот барьер. Вчера я победил двух армян, а сегодня такого сильного соперника… Это очень радует.

До старта на Евроиграх у меня были некоторые проблемы со здоровьем. Из-за этого были сложности. Но сегодня чувствовал себя хорошо. Очень хотел победить! Я все сделал для этого и не оставил шансов сопернику».