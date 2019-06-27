Президент России Владимир Путин рассказал, что уже с первого срока работы на данном посту размышлял о своем преемнике, указав, что решающее слово в этом вопросе принадлежит избирателям – гражданам Российской Федерации, пишет Financial Times.

"Я без всякого преувеличения вам скажу, что я думаю об этом всегда, начиная с 2000 года. Ситуация меняется, меняются определенные требования к людям. А в конечном итоге - я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки - в конечном итоге решение должен принять российский народ", - сказал Путин в интервью изданию накануне саммита G20.

"Что бы и как бы ни делал действующий руководитель, кого и как бы он ни представлял, конечное слово за избирателем, за гражданином Российской Федерации", - подчеркнул он.

Он напомнил британским журналистам, что в России президента выбирают путем прямого тайного голосования всего населения страны.

"Конечно, кого-то действующий руководитель всегда поддерживает - и это существенная поддержка, если сам он пользуется уважением и доверием народа - но в конечном итоге выбор всегда за гражданами Российской Федерации", - подчеркнул Путин.

"Я был исполняющим обязанности президента, а для того, чтобы избраться и быть полноценным главой государства, надо было пойти на выборы, что я и сделал. Я благодарен гражданам России, что они доверили мне тогда и в последующие годы на выборах находиться во главе российского государства — это огромная честь", - признался он.