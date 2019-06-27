Завоевав сегодня еще две медали, Азербайджан поднялся на две ступени в общекомандном зачете Европейских игр-2019 в Минске и занимает теперь 15-е место.

У нас 2 золота, 5 серебряных медалей и 9 бронзовых. В первую тройку по количеству золотых наград входят Россия (32), Беларусь (19) и Италия (8).

Если подсчитывать общее количество медалей, то Азербайджан с 16 наградами располагается на 7-м месте, уступая России (72 медали), Беларуси (55), Украине (27), Грузии (24), Италии (19) и Франции (18).

По общему количеству медалей наша команда поборется с Италией и Францией за место в пятерке и постарается максимально приблизится к Грузии, которая оторвалась благодаря 11-ти медалям в самбо.

Что касается количества золотых наград, то здесь более чем реально войти в десятку, а при удачном стечении обстоятельств даже замахнуться на место в первой шестерке.

До конца Евроигр осталось три дня. 28 июня мы рассчитываем на две золотые медали в борьбе от Марии Стадник и Эльмиры Гамбаровой. Есть шанс и на две бронзы.

В оставшиеся дни награды нам могут принести также борцы греко-римского стиля, боксеры и каратисты. Хорошую заявку на медаль сделала сегодня и наша гимнастка Марина Некрасова, со 2-го места пробившаяся в финал в опорном прыжке.