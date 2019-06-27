Путин: «В России уже нет олигархов»

Олигархов в России уже нет, как практически нет и крупных компаний, использующих преференции от близости к власти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете Financial Times, текст которого опубликован на сайте Кремля.

«У нас уже нет олигархов. Олигархи — это те, кто использует свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы. У нас есть крупные компании частные, есть с государственным участием. Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют какие-то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет», - сказал российский лидер.

Комментируя проводимую ЦБ РФ политику по оздоровлению финансовой системы РФ, на которую, по мнению журналиста Financial Times, жалуются «некоторые олигархи», Путин отметил, что дело здесь не в олигархах или крупных компаниях, а в том, что деятельность неэффективных или полукриминальных кредитных организаций затрагивает интересы вкладчиков, рядовых граждан.

«Здесь у нас приняты соответствующие нормативные акты, которые минимизируют потери граждан, создают им определенную тоже подушку безопасности, хотя в каждом конкретном случае, конечно, нужно разбираться отдельно», - пояснил глава России.