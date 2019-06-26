Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения в результате нападения на один из двенадцати наблюдательных пунктов ВС Турции в регионе Идлиб на севере Сирии. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства национальной обороны Турции, передает ТАСС.

"Из находящегося под контролем сирийского режима Асада региона был совершен преднамеренный артиллерийский обстрел нашего наблюдательного пункта под номером 10. В результате нападения погиб наш солдат, еще трое военных получили ранения", - отмечается в коммюнике.

В заявлении военного ведомства также сообщается, что в связи с произошедшим в Генштаб ВС Турции был вызван российский атташе в Анкаре, с которым обсуждалось произошедшее. Турецкая сторона также пообещала отвечать на подобного рода нападения.