Сенат США запретил передачу F-35 Турции

За документ высказались 86 сенаторов, а против – восемь. Теперь сенаторам и членам палаты представителей, где есть свой вариант бюджета, предстоит выработать совместную версию документа, после чего он поступит на подпись главе государства.

Из запрета может быть сделано исключение, если министр обороны и госсекретарь представят конгрессу свидетельства того, что правительство Турции не получает ЗРК С–400 из России и если оно предоставило "надежные гарантии" того, что не будет получать эти системы в будущем.

В Турции неоднократно говорили, что не откажутся от покупки российских C-400, а первая партия должна поступить в первой половине июля. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят Анкаре санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.