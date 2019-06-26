Что обсудили Путин и Трамп в Осаке обновлено 11:12; видео
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлились полтора часа вместо запланированного часа.
Как отмечается в сообщении Белого дома, президенты обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине. Оба президента согласились с тем, что улучшение отношений между Россией и США – в интересах обеих стран и всего мира. Они также договорились продолжить дискуссии о современной модели контроля за вооружениями.
"Оба лидера согласились, что улучшение отношений между США и Россией отвечает взаимным интересам и интересам всего мира, - подчеркивается в документе. - Президенты согласились, что обе стороны будут продолжать дискуссии о модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как ранее заявлял президент Трамп, должна включать Китай".
Пока итоги встречи прокомментировала только американская сторона.
* * * 10:07
В японской Осаке «на полях» саммита «Большой двадцатки» проходит встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Согласно информации, российская сторона отводит на встречу по программе час. Согласно же программе американской стороны, на встречу отведено полтора часа.
Трамп заявил, что надеется на «отличный результат» переговоров с президентом России, в ходе которых планируется обсудить вопросы разоружения, торговли и протекционизма. По его словам, «все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами».
Президент России в свою очередь сказал, что «все темы обозначены, мы давно не виделись, со времени встречи в Хельсинки»: «Наши сотрудники работали, и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки».
Журналисты, едва переждав вступительное слово двух лидеров, начали выкрикивать вопросы обоим президентам, но те лишь с улыбкой кивали прессе.
Журналисты спросили у Трампа, скажет ли он российскому лидеру о недопустимости вмешательства в выборы 2020 года. «Конечно, я сделаю это», - ответил Трамп.
Затем, повернувшись к Путину, он, улыбнувшись, дважды сказал: «Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы», пригрозив ему пальцем.
.@FreddieTunnard asks President Trump if he would tell Russia not to meddle in the 2020 US presidential election.— MSNBC (@MSNBC) 28 июня 2019 г.
As President Putin, Sec. Pompeo and others smile, President Trump turns to the Russian delegation, points and tells them not to meddle in the election. pic.twitter.com/GzUh1dvsf3
Как передает РИА Новости, во встрече Владимир Путина и Дональда Трампа участвуют дочь и зять главы США - Иванка Трамп и старший советник президента Джаред Кушнер. Помимо них, от американской делегации на встрече присутствуют госсекретарь США Майк Помпео, помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, советник президента Фиона Хилл, глава минфина Стив Мнучин, новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
С российской стороны в переговорах участвуют помощник главы государства Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, замруководителя администрации - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин и Трамп сели за переговоры на G20 pic.twitter.com/WsO9qkXOlN— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.