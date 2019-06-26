Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлились полтора часа вместо запланированного часа.

Как отмечается в сообщении Белого дома, президенты обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине. Оба президента согласились с тем, что улучшение отношений между Россией и США – в интересах обеих стран и всего мира. Они также договорились продолжить дискуссии о современной модели контроля за вооружениями.

"Оба лидера согласились, что улучшение отношений между США и Россией отвечает взаимным интересам и интересам всего мира, - подчеркивается в документе. - Президенты согласились, что обе стороны будут продолжать дискуссии о модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как ранее заявлял президент Трамп, должна включать Китай".

Пока итоги встречи прокомментировала только американская сторона.

* * * 10:07

В японской Осаке «на полях» саммита «Большой двадцатки» проходит встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Согласно информации, российская сторона отводит на встречу по программе час. Согласно же программе американской стороны, на встречу отведено полтора часа.