В Грузии нашли виновника протестов в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе возложил ответственность за беспорядки на митинге в Тбилиси на экс-президента страны Михаила Саакашвили и его сторонников, передает РИА Новости.

По мнению Бахтадзе, Саакашвили и его партия должны взять ответственность за то, что они сделали в стране ради своих целей. Он подчеркнул, что считает виновным бывшего президента, так как Саакашвили и его команда якобы зачастую пытаются дестабилизовать ситуацию в Грузии.

Премьер страны добавил, что Саакашвили и его партия сначала использовали людей, а потом оставили их одних в тяжелой ситуации.

«Это антинациональное действие», — подчеркнул Бахтадзе.