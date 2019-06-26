Аркадий Дворкович приехал в Баку
В Баку проходит заседание президентского совета Международной шахматной федерации (ФИДЕ). На собрании присутствуют президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, вице-президент ФИДЕ и Шахматной федерации Азербайджана Махир Мамедов, а также другие официальные лица, сообщает Report.
В повестку двухдневного заседания включен ряд важных вопросов. В президентском совете три страны будут приняты в членство ФИДЕ. Также будет рассмотрен вопрос о снижении членских взносов федераций и утверждены комплекты одежды для шахматных соревнований.
На встрече будут определены хозяева международных соревнований.