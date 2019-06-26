Виталий Дымарский: «Россия будет бить по больному»

«История с запретом авиасообщения с Грузией, попытки ограничения поездок россиян в эту страну, а заодно эмбарго на импорт грузинского вина сильно ударили не только по планам отдыха россиян в Грузии, но и по авторитету Москвы как торгового партнера», - сказал Дымарский, комментируя haqqin.az вновь возникшую в российско-грузинских отношениях напряженность.

Редактор питерского отделения «Эха Москвы» Виталий Дымарский рекомендует экономическим партнерам России как можно скорее диверсифицировать те отрасли экономики, которые так или иначе зависят от нее.

С одной стороны, считает политолог, в Баку могут быть довольны тем, что в отношении конкурента в регионе введены санкции. Однако оптимизм по поводу предполагаемого увеличения числа российских туристов в Азербайджане преждевременен. «Москва может по любому поводу наложить запрет на визиты туристов в любую страну. Это весьма негативная тенденция, когда правительство так легко ставит своих граждан в сложное положение. И дело не только в том, что многим теперь придется добиваться от турагентств возврата своих денег. При российской бюрократии еще не известно, когда они смогут это сделать», - предупреждает Дымарский.

Авиаперевозчикам также придется вернуть деньги за уже купленные билеты в Грузию, причем, по данным «Коммерсанта», это не менее 3-х миллиардов рублей. Проблема в том, отмечает политолог, что в самый канун летнего сезона по совершенно не понятной причине власти принимают неадекватные меры и наказывают прежде всего своих граждан и только затем Грузию. С другой стороны, могло бы быть хуже. В таком, казалось бы, не особо значимом инциденте, могло пойти в ход и оружие.

«Россия не в первый раз ради защиты национальных интересов использует меры, которые бьют по карману и планам населения. Эмбарго на поездки и товары прежде уже применяли в отношении той же Грузии, а также Молдовы, Украины, Турции, Египта. Да в отношении любой, особенно постсоветской страны, эти меры могут быть использованы», - уверен Дымарский.

Россия могла бы использовать массу других политических механизмов - переговоры, нота протеста, которая была бы безболезненной для своих граждан и не поставила бы под сомнение доверие к России, как экономическому партнеру. А вот туристическое эмбарго не понимает и не одобряет большинство граждан страны, потому что многие россияне по ряду причин предпочитают отдых именно в Грузии, даже недвижимость там покупают, подчеркивает политолог.

«В любом случае повернуть турпоток в Грузию в сторону российских регионов - Сочи, Геленджика, Кисловодска и др. абсолютно невозможно. Условий, адекватных предлагаемых в Грузии, там нет и никакого туристического интереса они для россиян не представляют», - не сомневается эксперт.