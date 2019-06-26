Виталий Дымарский: «Россия будет бить по больному»
Редактор питерского отделения «Эха Москвы» Виталий Дымарский рекомендует экономическим партнерам России как можно скорее диверсифицировать те отрасли экономики, которые так или иначе зависят от нее.
«История с запретом авиасообщения с Грузией, попытки ограничения поездок россиян в эту страну, а заодно эмбарго на импорт грузинского вина сильно ударили не только по планам отдыха россиян в Грузии, но и по авторитету Москвы как торгового партнера», - сказал Дымарский, комментируя haqqin.az вновь возникшую в российско-грузинских отношениях напряженность.
С одной стороны, считает политолог, в Баку могут быть довольны тем, что в отношении конкурента в регионе введены санкции. Однако оптимизм по поводу предполагаемого увеличения числа российских туристов в Азербайджане преждевременен. «Москва может по любому поводу наложить запрет на визиты туристов в любую страну. Это весьма негативная тенденция, когда правительство так легко ставит своих граждан в сложное положение. И дело не только в том, что многим теперь придется добиваться от турагентств возврата своих денег. При российской бюрократии еще не известно, когда они смогут это сделать», - предупреждает Дымарский.
Авиаперевозчикам также придется вернуть деньги за уже купленные билеты в Грузию, причем, по данным «Коммерсанта», это не менее 3-х миллиардов рублей. Проблема в том, отмечает политолог, что в самый канун летнего сезона по совершенно не понятной причине власти принимают неадекватные меры и наказывают прежде всего своих граждан и только затем Грузию. С другой стороны, могло бы быть хуже. В таком, казалось бы, не особо значимом инциденте, могло пойти в ход и оружие.
«Россия не в первый раз ради защиты национальных интересов использует меры, которые бьют по карману и планам населения. Эмбарго на поездки и товары прежде уже применяли в отношении той же Грузии, а также Молдовы, Украины, Турции, Египта. Да в отношении любой, особенно постсоветской страны, эти меры могут быть использованы», - уверен Дымарский.
Россия могла бы использовать массу других политических механизмов - переговоры, нота протеста, которая была бы безболезненной для своих граждан и не поставила бы под сомнение доверие к России, как экономическому партнеру. А вот туристическое эмбарго не понимает и не одобряет большинство граждан страны, потому что многие россияне по ряду причин предпочитают отдых именно в Грузии, даже недвижимость там покупают, подчеркивает политолог.
«В любом случае повернуть турпоток в Грузию в сторону российских регионов - Сочи, Геленджика, Кисловодска и др. абсолютно невозможно. Условий, адекватных предлагаемых в Грузии, там нет и никакого туристического интереса они для россиян не представляют», - не сомневается эксперт.