Знаменная группа азербайджанской армии находится в Минске для участия в военном параде, посвященном Дню независимости Республики Беларусь, который состоится 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Азербайджанские военнослужащие вместе с парадными расчетами других стран приступили к тренировкам.

Наряду со знаменной группой азербайджанской армии в военном параде примут участие парадные расчеты вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, а также Народно-освободительной армии Китая.