Грандиозное мошенничество армян в США
В США владельцы агентства по медицинскому обслуживанию на дому Анжела Аветисян и Ашот Минасян признаны виновными по делу о крупнейшем мошенничестве в сфере здравоохранения страны, пишут армянские СМИИ.
Согласно информации, Аветисян и Минасян виновны в участии в мошеннической схеме, вследствие которой система медицинского страхования Medicare лишилась 22 млн долларов.
Суд приговорил 43-летнюю Анжелу Аветисян к 10 годам, 61-летнего Ашота Минасяна к 6 годам тюремного заключения. Суд также обязал их выплатить возмещение ущерба в размере $4,283 млн долларов.
Виновными были признаны также американские врачи Роберт Глейзер и Марина Мерино.
Анжела Аветисян и Ашот Минасян вместе с врачами из Лос-Анджелеса с 2006 по 2014 годы предъявляли счета системе Medicare в общей сумме на 33 млн долларов за услуги, которые не предоставлялись пациентам. Врачи выписывали ненужные рецепты на приобретение медицинских приспособлений длительного пользования и подписывали сертификаты для медицинского ухода на дому.