Грандиозное мошенничество армян в США

В США владельцы агентства по медицинскому обслуживанию на дому Анжела Аветисян и Ашот Минасян признаны виновными по делу о крупнейшем мошенничестве в сфере здравоохранения страны, пишут армянские СМИИ.

Согласно информации, Аветисян и Минасян виновны в участии в мошеннической схеме, вследствие которой система медицинского страхования Medicare лишилась 22 млн долларов.