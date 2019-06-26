Турция отомстила за гибель военного

Турция нанесла минометный удар по позициям войск Асада в сирийской провинции Хама. Об этом сообщает Сирийское государственное телевидение.

Эти действия стали ответом Турции за гибель военного и ранения трех других 27 июня в результате обстрела наблюдательных постов в провинции Идлиб. Министерство обороны Турции заявило, что он был произведен с территории, которую контролируют сирийские власти и являлся умышленным. Тогда же в турецкий Генштаб был вызван российский атташе в Анкаре.

Ранее в июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал не оставлять без ответа провокации сирийской армии в провинции Идлиб.