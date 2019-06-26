Доктор Мирзоев о миниинвазивной хирургии сердца

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Операция на сердце всегда считалась одним из самых сложных хирургических вмешательств. Но современная кардиохирургия сделала заметный шаг вперед. Что такое операция на открытом сердце с миниинвазивным разрезом? Об этом в интервью haqqin.az рассказаывает кардиохирург, доктор философии по медицине Натик Мирзоев. - Что означает минимально инвазивная хирургия сердца?

- Радует тот факт, что широко используемые во всем мире миниинвазивные операции проводятся так же у нас в стране, в частности, в Республиканском Лечебно-Диагностическом Центре. Два фактора определили развитие кардиохирургии: аппарат искусственного кровообращения и срединный разрез грудной кости. Но, со временем, были выявлены недостатки этих методов. Поэтому в последние годы хирурги стараются избегать одного или обоих этих подходов. Но это им не всегда удается. Если в коронарной хирургии (аорто-коронарное шунтирование) можно избегать искусственного кровообращения (операция на работающем сердце), то в хирургии клапанов минимальную инвазивность можно обеспечить только путем уменьшения разреза. При операциях на митральном клапане это стало возможным через межреберье (торакотомия), а при операциях на аортальном клапане через частичный разрез грудной кости (в верхней 1/3). В последние годы именно эти подходы мы используем в нашей клинике.

- Какие преимущества для пациента имеют миниинвазивные операции на клапанах? - Очень правильный вопрос. В основном выигрывает пациент. Потому что эти методы требуют от хирурга дополнительного внимания, напряжения и ответственности. При использовании мини доступа из-за минимальной травматизации уменьшается болевой синдром. Пациент активизируется раньше, легче выполняет дыхательные упражнения и, самое главное, появляется шанс поворачиваться на бок с первого дня после операции. При операциях из мини доступа кровопотеря значительно уменьшается и поэтому уменьшается частота переливаний крови. Уменьшение риска инфицирования раны позволяет сократить количество антибиотиков. И конечно же, наряду с эстетическим эффектом невозможно недооценить психологический комфорт и довольство пациента.

- Каким больным этот метод операции составляет риск? - Правильное показание обеспечивает удачный исход операции еще до его начала. Но немаловажно знать и противопоказания. Если у пациента имеются сужения коронарных сосудов (сосуды кровоснабжающие сердце), дегенеративные заболевания аорты, серьезно уменьшена фракция выброса сердца, если он страдает лишним весом или когда-то болел серьезным заболеванием в грудной клетке (это важно при операциях на митральном клапане из межреберья), то такие операции могут быть рискованными для них.

- Какие клапаны можно оперировать из мини доступа? - Все 4 клапана! Но так как в основном поражаются митральный и аортальный клапаны, мы коснулись преимущественно их патологий.