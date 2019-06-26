США наконец назначили посла в Турцию

Сенат США одобрил назначение Дэвида Саттерфилда на пост посла США в Турции, говорится в сообщении американского диппредставительства в Анкаре.

«Накануне вечером Сенат США утвердил Дэвида Саттерфилда на должность посла США в Анкаре. С нетерпением ожидаем встречи с вами в ближайшее время», — говорится в сообщении посольства, передает агентство Anadolu.

Дэвид Саттерфилд считается одним из опытных дипломатов Госдепа США. Занимал пост старшего советника госсекретаря Кондолизы Райс при администрации Джорджа Буша-младшего, ключевые посты в посольствах США в Ливане, Сирии, Тунисе и Саудовской Аравии.

Пост американского посла в Анкаре оставался вакантным с 2017 года, когда глава дипмиссии Джон Басс был назначен послом США в Афганистане.