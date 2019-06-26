Нормализация отношений Великобритании и России при наличии угроз со стороны РФ Лондону и его союзникам невозможна, заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке. Об этом сообщили на Даунинг-стрит, передает Интерфакс.

"Не может быть нормализации наших двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, угрожающие Великобритании и ее союзникам", - говорится в заявлении, выдержки из которого приводят британские СМИ.

Представитель Даунинг-стрит также подчеркнул, что глава британского правительства заявила о наличии неопровержимых доказательств причастности России к отравлению в Солсбери.

"Она сказала, что эти действия никогда не должны повториться, и что Британия хочет, чтобы двух причастных к атакам привлекли к ответственности", - добавил он.