Мэй Путину: Нормализация отношений с Москвой невозможна, пока... обновлено 14:27
Нормализация отношений Великобритании и России при наличии угроз со стороны РФ Лондону и его союзникам невозможна, заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке. Об этом сообщили на Даунинг-стрит, передает Интерфакс.
"Не может быть нормализации наших двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, угрожающие Великобритании и ее союзникам", - говорится в заявлении, выдержки из которого приводят британские СМИ.
Представитель Даунинг-стрит также подчеркнул, что глава британского правительства заявила о наличии неопровержимых доказательств причастности России к отравлению в Солсбери.
"Она сказала, что эти действия никогда не должны повториться, и что Британия хочет, чтобы двух причастных к атакам привлекли к ответственности", - добавил он.
* * * 12:35
Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке встретился с премьером Великобритании Терезой Мэй. Это первая полноформатная встреча Путина и Мэй за последние три года. Последний раз они проводили переговоры в сентябре 2016 года в Китае, также на саммите G20.
Ранее представитель британского премьера заявил, что эта встреча не свидетельствует о нормализации отношений Москвы и Лондона. Сама глава британского правительства заявила, что намерена затронуть на встрече с Путиным тему нападения в Солсбери, передает Интерфакс.
"Мы считаем, что эти лица должны быть привлечены к ответственности", - цитирует Мэй The Independent.
Сам Владимир Путин ранее в интервью Financial Times заявил, что история вокруг шпионов и контрразведчиков не стоит ухудшения отношений двух стран.